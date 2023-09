Rutte houdt vast aan omstreden asielafspraken met Tunesië

Demissionair premier Mark Rutte blijft achter de omstreden asielafspraak staan die de Europese Unie eerder deze zomer maakte met Tunesië. Bedoeling was dat het Noord-Afrikaanse land in ruil voor geld de stroom asielzoekers naar Europa zou indammen, maar er is nog geen sprake van een daling. Wel komen er signalen dat asielzoekers in Tunesië worden teruggedrongen en ook in de woestijn worden achtergelaten, waar ze omkomen.

Maar volgens Rutte “is er nog geen deal” omdat de afspraken nog moeten worden uitgewerkt. Hij overlegt regelmatig over de situatie met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij samen met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie enkele keren met de regering van Tunesië het gesprek aanging.

“Wij zullen dit soort afspraken moeten blijven maken. Ook als het dan meer tijd kost om ze uit te werken. Ook als je dat moet doen met landen waar ook discussies zijn over de mensenrechten”, zei Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie.

Een commissie van het Europees Parlement wil naar Tunesië om daar de mensenrechtensituatie te bekijken. Maar de commissie wordt geweigerd. Rutte is het daar niet mee eens, en zegt dat aan te zullen kaarten zodra het mogelijk is. “Ik zou het verstandig vinden dat landen altijd parlementariërs toelaten die in dat land onderzoek willen doen, maar uiteindelijk is dat wel aan de Tunesische regering”, aldus de premier.

Volgens Rutte betekent het niet toelaten van de Europese delegatie overigens niet dat Tunesië iets te verbergen heeft. “Het kan ook zo zijn dat men in de tradities van dat land dat ingewikkeld vindt.”