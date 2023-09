79e Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede

EDE – Op zaterdag 16 september 2023, herdachten ongeveer 45.000 mensen, op de Ginkelse Heide de luchtlandingen van 79 jaar geleden.

Naast de herdenking is er een uitgebreid programma in de lucht en op de Heide. Dankzij het mooie weer konden de programmaonderdelen doorgaan en zijn er ontzettend veel mensen komen kijken.

Dit jaar is het 79 jaar geleden dat bijna 2000 Britse parachutisten werden gedropt op de Ginkelse Heide in Ede als onderdeel van Operatie Market Garden. Het doel, de brug bij Arnhem veroveren, werd niet behaald. De slag mislukte, het bleek een brug te ver. Vele militairen sneuvelden of raakten vermist.

Laatste WO II-veteranen

Tijdens de herdenking waren vijf WO II-veteranen aanwezig. Burgemeester René Verhulst: “We zijn als organisatie vereerd en dankbaar dat we nog steeds helden mogen ontvangen op de Ginkelse Heide. Mooi om te zien dat we nog steeds samen kunnen herdenken. Vrijheid is iets wat je doorgeeft maar herdenken ook. Laten we met elkaar dit ook blijven doen.”

Herdenking

Tijdens de herdenking werd gesproken door burgemeester René Verhulst van Ede, luitenant-generaal Andrew Harrison van het Parachute Regiment, brigadegeneraal Cas Schreurs van 11 Luchtmobiele Brigade en door de dominee van 16 Air Assault Brigade. Vervolgens werden de kransen gelegd. Het kindercollege legde bloemen.

Herdenken, beseffen, beleven

Burgemeester René Verhulst: “Vandaag, maar ook in onze Airborne Ede-maand verbinden we de missies van toen en nu met elkaar en geven we veteranen een gezicht. Samen met 11 Luchtmobiele Brigade vertellen we hun verhalen en eren we hun moed. Om te kunnen vieren dat we 78 jaar vrij zijn. Dat wij in vrijheid kunnen leven, keuzes kunnen maken en dat gezamenlijk kunnen herdenken, beseffen en beleven.”

Programma hervat

Na de herdenking werd het programma in de lucht hervat. Bezoekers konden genieten van een helikopterdemo. De para’s van Parachute Group Holland sprongen nog een keer uit de Dakota die