Wilders wil na jarenlange oppositie weer gaan meeregeren

PVV-partijleider Geert Wilders wil na jarenlang oppositie te hebben gevoerd, weer meeregeren. Dat zegt hij in een interview in de Telegraaf. “Het is mij een lief ding waard om mee te kunnen doen om de asielinstroom te beperken. Dit is een kans om grote problemen – van asiel tot koopkracht – aan te pakken. Daarvoor moet iedereen over zijn schaduw heen springen.”

Hij noemt het “verstandig” dat de nieuwe VVD-leider Dilan Yeşilgöz de PVV niet langer uitsluit bij de vorming van een nieuwe coalitie. “Als Yeşilgöz dit niet doet, levert ze zich over aan linkse partijen. Het is electoraal verstandig, maar ik hoop ook dat ze het meent.”

Volgens hem gaan de verkiezingen over bestaanszekerheid, inkomen, koopkracht, asiel en migratie. Er moet een oplossing komen voor de asielinstroom en dat kan volgens Wilders alleen met de PVV. “Links gaat niet met ons regeren, de VVD kan met iedereen regeren.”

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de partij nog steeds het liefst een asielstop wil, maar ook dat ze maatregelen steunt om de asielinstroom te verminderen. “Wij steunen, op weg naar de door ons beoogde en noodzakelijke asielstop, maatregelen die de instroom van asielzoekers en andere migranten fors zullen verminderen”, staat in het verkiezingsprogramma.

Die passage is er niet “per ongeluk in gezet”, zegt Wilders in de Telegraaf. “Dit is natuurlijk wel een signaal dat wij redelijk gaan onderhandelen en niet zeggen: dit is het. Ik ben ervan overtuigd dat een nationale asielstop werkt. Maar als andere partijen het niet willen, moeten ze met voorstellen komen die substantieel leiden tot minder instroom.”

Demissionair premier Mark Rutte wilde niet met Wilders samenwerken zolang hij zijn uitspraken over minder Marokkanen niet zou terugnemen. Dat doet Wilders nog steeds niet.