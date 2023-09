Bijna twintig klachten over politieoptreden bij A12-protesten

De politie heeft de afgelopen week “bijna twintig” klachten ontvangen over haar optreden tijdens de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Ongeveer de helft van de klachten komt van klimaatactivisten. De overige klachten zijn onder meer ingediend door mensen die klagen over het feit dat actievoerders niet vervolgd worden, zegt een politiewoordvoerder van het Haagse korps.

Zondag waarschuwde het juridische team van Extinction Rebellion via X dat de politie Den Haag “veel klachten” kan verwachten vanwege “hun discriminerende praktijken van de afgelopen week”. De woordvoerder verwacht dat het klachtenaantal, gezien de geplande demonstraties voor de komende weken, nog zal stijgen.

De klimaatbeweging demonstreert sinds zaterdag 9 september dagelijks op de A12. De demonstranten spreken zich uit tegen regelingen van de overheid die de fossiele industrie steunen. De actiegroep wil net zolang doorgaan tot de overheid daarmee stopt.