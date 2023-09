ChristenUnie: zorgen aan de keukentafel zijn huiswerk voor Kamer

De zorgen van mensen aan de keukentafel over of ze hun rekeningen allemaal nog wel kunnen betalen, zijn “huiswerk voor 150 leden in de Kamer”, zei ChristenUnie-leider Mirjam Bikker dinsdag kort na het uitspreken van de troonrede door de koning.

Zorgen over energieprijzen en de prijzen in het openbaar vervoer, begrijpt Bikker. “Betaal je kaartje voor de bus maar eens. Als die al rijdt. En ik vind echt dat we daar werk van moeten maken.” In de Kamer zegt ze te gaan “knokken” voor “betere en betaalbare bereikbaarheid, ook buiten de steden.”

Bikker zei dankbaar te zijn voor “een stevig verhaal van de koning” en beloofde zich in te zetten voor “rust” rond het huishoudboekje. “En namens de ChristenUnie ga ik mijn stinkende best doen. Om te zorgen dat we daar wat kunnen bereiken.” Bikker zegt “samen met andere partijen te willen optrekken”, ook om te zorgen dat het minimumloon omhooggaat.

Volgens haar vraagt deze tijd “om forse maatregelen om te voorkomen dat er meer kinderen in armoede opgroeien. Ik vind: wie werkt, moet alle rekeningen gewoon kunnen betalen. Of je nu alleen werkt of met een groot gezin.”