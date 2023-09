Doortrekken Noord-Zuidlijn onzeker na miljardenbezuiniging

Het is onzeker of het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol doorgaat: het kabinet moet bezuinigen en haalt ruim 1,5 miljard euro uit het project. Wel blijft er nog ongeveer 900 miljoen euro over, zodat de komende jaren verder gewerkt kan worden aan de plannen. In 2025 moet er een zogeheten voorkeursvariant liggen voor de uitvoering.

Maar daarna is toch echt geld nodig om het project uit te voeren. Dat wil het huidige demissionaire kabinet aan een volgend kabinet laten, blijkt uit de begrotingsplannen die op Prinsjesdag bekendgemaakt zijn.

Alle ministeries moeten bezuinigen en volgens het ministerie van Infrastructuur was het een kwestie van keuzes maken. De bewindslieden Mark Harbers (minister van Infrastructuur) en Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur) wilden niet dat projecten die nu al konden doorgaan alsnog gestopt zouden worden. Ook wil het kabinet de reservering voor de Lelylijn intact laten.

De Noord-Zuidlijn is een metrolijn die van Amsterdam-Noord via het centrum naar station Zuid loopt. In 2018 werd de lijn geopend.

De gemeente Amsterdam is “enorm geschrokken van het nieuws”, aldus verkeerswethouder Melanie van der Horst. “Het belang van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, het sluiten van de ringlijn en de aanleg van Zuidasdok zijn van zo’n grote meerwaarde voor de regio en het land dat we ervan uitgaan dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en het nieuwe kabinet het tekort weer aanvult.”

Schiphol laat in een reactie weten dat de luchthaven zich blijft inzetten voor het doortrekken van de metrolijn. “We vertrouwen erop dat we samen met onze vervoerspartners en het (nieuwe) kabinet de gemaakte afspraken kunnen voortzetten.”

De luchthaven benadrukt dat de Noord-Zuidlijn van groot belang is voor Schiphol, vooral met het oog op de bereikbaarheid. Het doortrekken van de metrolijn zou niet alleen goed zijn voor forenzen en passagiers die vanuit Amsterdam met de metro naar het vliegveld willen reizen. Maar door de uitbreiding van het metronetwerk zou er ook meer ruimte op het treinspoor ontstaan. Dan zouden er bijvoorbeeld meer intercity’s tussen de grote Nederlandse steden kunnen rijden en ook meer internationale treinen.