Fries bestuur erg blij met werelderfgoedstatus planetarium

De Friese gedeputeerde voor cultuur Sijbe Knol is erg blij met de status als UNESCO-werelderfgoed voor het planetarium van Eise Eisinga in Franeker. Om dat te vieren gaat Knol zaterdag samen met gedeputeerde Femke Wiersma oranjekoek uitdelen in het centrum van Franeker.

“Na twintig jaar inzet van het planetarium, vrijwilligers, de gemeente en ook de provincie zijn we heel blij met de werelderfgoedstatus. We hebben het planetarium meteen gefeliciteerd”, aldus Knol.

Commissaris van de Koning Arno Brok zei dat het museum al veel bezoekers trok, zeker voor de grootte. Knol denkt dat er significant meer mensen naar Franeker komen voor het planetarium dat Eisinga tussen 1774 en 1781 bouwde in zijn huis in de Friese stad. “Dat zag je ook toen Friesland werd opgenomen in reisgids Lonely Planet.”