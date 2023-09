Klaver na troonrede: hoop op sociale meerderheid in Kamer

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) hoopt dat een “sociale meerderheid” in de Tweede Kamer de koers van het kabinet kan bijsturen, zodat volgend jaar minder mensen in armoede leven. “Ondanks alle beloftes van het kabinet leven volgend jaar meer mensen in armoede”, laat hij in een reactie weten.

Eerder kondigde hij al aan samen met de ChristenUnie een pakket voor bestaanszekerheid in de maak te hebben. Daarin wordt onder meer een hoger minimumloon voorgesteld, net zoals goedkoper openbaar vervoer.

Partijgenoot Suzanne Kröger schrijft op X dat het onderwerp klimaat er “bekaaid” vanaf komt. “Ik heb mijn dochters van twaalf mee en denk alleen: de grootste crisis waar onze kinderen mee te maken krijgen, krijgt amper aandacht.”