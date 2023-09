Nederland, Denemarken en Tsjechië eens over meer wapens Oekraïne

Denemarken, Tsjechië en Nederland hebben op de militaire steunconferentie in het Duitse Ramstein voor militaire steun aan Oekraïne een intentieverklaring getekend, volgens een Tsjechische onderminister van Defensie Daniel Blazkovec. Het gaat om militaire steun in de vorm van veel in Tsjechië opgeknapte of gefabriceerde wapens, zoals “T-72 tanks, houwitsers, handvuurwapens, gevechtsvoertuigen, luchtafweer en middelen voor elektronische oorlogsvoering of munitie door bedrijven in de Tsjechische defensie-industrie”.

Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie wordt de samenwerking op het gebied van militaire steun aan Oekraïne uitgebreid en is het sturen van de vijftien T-72 tanks een nieuw initiatief. Het Deense defensieministerie meldde dat het land met deze overeenkomst vijftien in Tsjechië gemoderniseerde T-72 tanks aan Oekraïne schenkt. De tank is gebaseerd op een type uit de Sovjet-Unie.

Het doel is volgens de Tsjechische bewindsman om een ​​langdurige samenwerking ter ondersteuning van de strijdkrachten van Oekraïne tot stand te brengen. Volgens Blazkovec is deze overeenkomst met financiële steun van Denemarken en Nederland een geweldige kans voor Tsjechische bedrijven.

Daarnaast zal Denemarken dertig extra Leopard-tanks aan Oekraïne leveren in samenwerking met Duitsland. De twee landen hadden al besloten er tachtig te leveren.