Pensioenfondsen over miljoenennota: pensioenen hebben rust nodig

Het pensioenstelsel in Nederland gaat de grootste verandering ooit doormaken, dus is er na de verkiezingen in november “rust en ruimte” nodig. Daarvoor pleit de Pensioenfederatie, de overkoepelende organisatie van pensioenfondsen. “Dus geen nieuwe pensioenwetgeving of grote aanpassingen”, aldus Pensioenfederatie-voorzitter Ger Jaarsma in een reactie op de miljoenennota.

Jaarsma vindt het goed om te zien dat het demissionaire kabinet maatregelen neemt tegen armoede. Een pensioen is daarbij onmisbaar, voor miljoenen gepensioneerden en werknemers. “Het resultaat is dat er in Nederland maar weinig armoede voorkomt onder ouderen. Dit moet zeker zo blijven”, vindt Jaarsma. “Dus de correcte, ongestoorde invoering van de Wet toekomst pensioenen is van het grootste maatschappelijk belang.”