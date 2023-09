Personeel ziekenhuizen minder vaak zelf ziek thuis

Medewerkers van ziekenhuizen hebben zich in het tweede kwartaal van dit jaar minder vaak ziek gemeld dan een jaar eerder in dezelfde periode. Het ziekteverzuim nam af van 6,6 procent tot 5,8 procent. “Een behoorlijke daling”, vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De afname was ook al te zien in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen zat gemiddeld 7,2 procent van het ziekenhuispersoneel ziek thuis, tegen 8,7 procent een jaar eerder. Vorig jaar was in de verzuimcijfers nog een stijgende lijn te zien.

Ook in de rest van de zorgsector piekte het ziekteverzuim vorig jaar, om dit jaar voorzichtig te dalen, zo liet het CBS onlangs zien. De omslag volgt op zeven jaren waarin het verzuim steeds toenam. Dat begon dus al voor de coronapandemie. De hoge werkdruk in de sector wordt vaak genoemd als factor in het relatief hoge verzuim.

In de cijfers die de NVZ heeft verzameld, staat verder dat nu in totaal 227.800 mensen in de ziekenhuizen werken. Dat is een minieme toename van 0,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Er komen dus net iets meer mensen bij dan er vertrekken uit de ziekenhuizen.

De uitstroom van personeel is aanzienlijk gestegen, met 8,8 procent in het eerste kwartaal van 2023. De instroom nam juist een beetje af, met 0,7 procent, waardoor het verschil nu minimaal is. Volgens het overzicht verlieten 29.040 mensen de ziekenhuiszorg, terwijl 30.800 mensen in een ziekenhuis gingen werken. De verwachting is dat de zorg, die nu al kampt met personeelstekorten, de komende jaren juist fors meer medewerkers nodig zal hebben.