Uitgaven Defensie blijven onder NAVO-norm

Defensie haalt volgend jaar de NAVO-norm niet. Volgens afspraken in het militaire bondgenootschap moet elk land 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan de strijdkrachten. Uit de begroting blijkt dat Nederland blijft steken op 1,95 procent.

Volgens een woordvoerder van het ministerie moeten er “honderden miljoenen” bij om de norm volgend jaar te halen. Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting blijkt dat het percentage dat Nederland uitgeeft aan Defensie in 2025 zelfs naar 1,93 procent daalt.

Defensie haalt de norm wel als de militaire steun aan Oekraïne erbij wordt geteld. Dan komt het cijfer uit op 2,06 procent. Maar volgens de NAVO-methodiek mag alleen steun aan NAVO-bondgenoten worden meegerekend. Oekraïne hoort daar niet bij. Daardoor blijft het kabinet onder de norm.

Oekraïne krijgt dit jaar blijkens de ramingen van Defensie 1,2 miljard euro militaire steun. In 2025 wordt hieraan iets meer dan 495 miljoen euro uitgegeven. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Nederland bijna 2 miljard euro militaire steun gegeven aan de regering in Kyiv.

Defensie kan volgend jaar 21,4 miljard euro uitgeven. Dat jaar krijgt het onder meer een nieuw Combat Support Ship en nieuwe munitie. Ook wordt dan het contract getekend voor een extra transportvliegtuig. Defensie hoopt volgend jaar ook een nieuwe cao met de vakbonden te bereiken. Het ministerie heeft duizenden vacatures.