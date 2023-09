Vlakke troonrede demissionair kabinet bevat vrijwel geen nieuws

De tiende troonrede van koning Willem-Alexander was vlak en bevat nauwelijks nieuws. Het demissionaire kabinet nam ook nauwelijks stelling in zijn laatste troonrede. Die bestond vooral uit een samenvatting van de eerder uitgelekte plannen van het demissionaire kabinet voor 2024. Summiere rode draad in zijn troonrede was het maatschappelijk weefsel, dat hij aanstipte rond onder meer kansenongelijkheid, democratie en bestaanszekerheid.

Het broodnodige onderhoud van de democratie is volgens de koning niet alleen een taak van de overheid, maar een taak voor iedereen. “Het vraagt iets van ons allemaal. Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen. Het is een houding. Het is de bereidheid te luisteren, begrip op te brengen voor andere standpunten en een zorgvuldige afweging van belangen te maken.”

Als verschillen van mening verharden tot “onoverbrugbare tegenstelling, tast dat onvermijdelijk het vertrouwen in onze democratische instituties aan”. Het vertrouwen in democratische instituties is echter het “maatschappelijk weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt.”

De democratische rechtsstaat moet worden gekoesterd, beschermd en versterkt, zei Willem-Alexander. “Het is onacceptabel dat georganiseerde misdaad onze samenleving ondermijnt en doordringt in onze straten, buurten en bedrijven.”