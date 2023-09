Dagelijkse blokkade A12 baart Zuid-Hollandse Staten zorgen

De dagelijkse blokkade van snelweg A12 in Den Haag baart de Provinciale Staten van Zuid-Holland zorgen. Een bescheiden meerderheid steunde woensdag een motie, waarin wordt opgeroepen om de demonstratie van Extinction Rebellion – die nu al twaalf dagen op rij wordt gehouden op het laatste stuk van de A12 – te verplaatsen naar een “neutrale en veiligere” locatie.

De motie was ingediend door de BBB, met steun van VVD, CDA, PVV, SGP, JA21 en 50PLUS. Zij zeggen zich zorgen te maken over de “afnemende veiligheid in de omliggende dorpen en kernen in heel Nederland” omdat de dagelijkse demonstratie veel politie-inzet vergt.

Actievoerders van XR blokkeren nu al bijna twee weken lang rond het middaguur een stukje van de A12, vlakbij het provinciehuis in Den Haag. Het verkeer ligt daardoor dagelijks een tijd stil. De actievoerders zeggen door te willen gaan tot de overheid stopt met regelingen die de fossiele industrie steunen.

Partijen als PvdA, SP en D66 stemden tegen de motie. “Dit zijn vreedzame protesten en geen rellen”, zei Vinesh Lalta van D66. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst zei de demonstraties van Extinction Rebellion te steunen. Ze vroeg de indieners van de motie waarom ze zich niet laten horen bij “protesterende boeren, brandende hooibalen en voetbalhooligans”.