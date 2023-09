Den Haan opgelucht door vertrek uit Kamer na 2,5 jaar

Onafhankelijk Kamerlid Liane den Haan, die namens 50PLUS in eerste instantie de Kamer in kwam, voelt zich opgelucht dat ze de Tweede Kamer verlaat. Ze doet niet mee aan de komende verkiezingen. Ze is evenwel “dankbaar en blij” dat ze tweeënhalf jaar Kamerlid mocht zijn.

Toch overheerst de opluchting. Niet alleen vanwege de druk die ze als volksvertegenwoordiger voelde, maar ook “omdat ik het gevoel had dat ik niet meer mijzelf kon zijn”. Ze voelde zich steeds pessimistischer, onzekerder en wantrouwiger door de Haagse politiek, vertelt Den Haan in het debat over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.