JA21: voorkomen ‘dwangwet’ opvang asielzoekers topprioriteit

Het voorkomen van de invoering van de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers in Nederland, is “topprioriteit” van JA21, zei fractievoorzitter Joost Eerdmans tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Eerdmans sprak van een “dwangwet”, die “de lokale democratie buitenspel zet” omdat die “gemeenten verplicht asielopvang te organiseren”. Hiervan is JA21 geen voorstander. De partij vindt dat er in Nederland momenteel niet eens een migratiebeleid bestaat. “Je kunt niet zeggen dat het faalt, want er is feitelijk geen migratiebeleid.”

Eerdmans noemt de asielinstroom “onverminderd hoog” en zegt dat dit “drukt op de samenleving”. De partij pleit voor een asielstop en is voorstander van opvang van asielzoekers in de regio waar ze vandaan komen en in partnerlanden van Nederland. Volgens hem kan Nederland de instroom “maatschappelijk, cultureel en financieel niet dragen”.

JA21 heeft een zetel in de Tweede Kamer en drie in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer behandelt de spreidingswet volgende week. Tegen de zin van onder meer de VVD in, is de wet niet controversieel verklaard. Het wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg zal niet ongewijzigd een Kamermeerderheid achter zich krijgen. Veel fracties hebben al aangekondigd met aanpassingsvoorstellen te komen.