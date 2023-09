Kamervoorzitter grijpt in om opmerkingen DENK over Yeşilgöz

De nieuwe fractievoorzitter van DENK, Stephan van Baarle, kreeg bij zijn eerste grote optreden direct een standje van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Bergkamp vond, evenals het kabinet, dat Van Baarle veel te ver ging met zijn opmerkingen over VVD-leider en minister Yeşilgöz. Hij verwijt rechtse partijen “een racistisch zondebokverhaal” op te hangen. Dilan Yeşilgöz zou daarbij vooroplopen, met “leugens over vluchtelingen die een klimaat van haat aanwakkeren”.

Dat ging te ver, vond Bergkamp. Zij greep in, en liet opmerkelijk genoeg ook demissionair premier Mark Rutte aan het woord. Die zei dat Nederland “helemaal klaar” was met de vorm van politiek die Van Baarle volgens hem bedrijft. “Het diskwalificeert deze woordvoerder volledig”, zei Rutte zelfs. Hij vindt dat meningsverschillen niet op de persoon moeten worden gespeeld.

Dat Bergkamp ingreep en ook Rutte een punt van orde mocht maken, zag Van Baarle op zijn beurt als bevestiging van “de dubbele maat”. Hij wijst erop dat PVV-leider Geert Wilders eerder in het debat “de meest verschrikkelijke” kwalificaties aan minderheden mocht geven, maar dat bij DENK wordt ingegrepen. Eerder greep Bergkamp al in, toen Van Baarle zei dat Wilders “verblind is door haat”.

“Alles wat in het straatje past van haat, mag doorgang vinden”, concludeerde Van Baarle na de confrontatie.