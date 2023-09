Locatie voor asielzoekers uit veilige landen amper gebruikt

De speciale locatie in Ter Apel waar asielzoekers kunnen worden geplaatst die weinig kans maken op een verblijfsstatus, wordt weinig gebruikt. Betrokkenen die worden geselecteerd voor deze sobere locatie haken nogal eens af als ze aankomen. Ook zien ze af van andere opvang door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze vertrekken veelal met onbekende bestemming, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid desgevraagd.

Het zijn voornamelijk mensen uit veilige landen zoals Marokko en Algerije. Sommigen reizen rond in Europa, soms met criminele motieven, en maken nergens kans op een status. Ze zorgen relatief vaak voor overlast in gemeenten of bij opvanglocaties voor asielzoekers. Om deze overlast tegen te gaan, is als proef de zogeheten procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) bedacht. Daar zijn de afgelopen maanden steeds tussen de vijf en vijftien plekken bezet. Volgende week wordt de capaciteit verhoogd naar dertig personen, meldt het ministerie.

De burgemeesters van Westerwolde, waarin Ter Apel ligt, en Emmen zijn ontevreden over de voortgang in de PBL. Ze wijzen erop dat de eerder afgesproken aantallen – van vijftig tot honderd – niet worden gehaald. Bovendien is er nog niet veel te merken van een vermindering van de overlast. Het ministerie kan nog niet zeggen hoeveel voor de PBL geselecteerde asielzoekers inmiddels zijn afgehaakt. Ook is niet bekend waar ze heen zijn gegaan, mogelijk naar het buitenland of de illegaliteit in.

Het departement vindt juist dat de eerste ervaringen erop duiden dat de PBL een “ontmoedigende werking” heeft. Een woordvoerster gaat daarbij uit van het gegeven dat de betrokkenen niet meer in de asielopvang zitten en ook de aanvraagprocedure wordt gestopt. Uiteindelijk is de hoop dat deze kansarme asielzoekers niet meer naar Nederland toe komen. De toestroom van kansarme asielzoekers, vrijwel uitsluitend mannen, zorgt voor nog meer druk op de asielprocedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) uitgenodigd om de kwestie in Ter Apel te bespreken. Hij zal komen, maar het is nog niet bekend wanneer.