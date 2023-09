SGP wil dat volgende formatieproces weer met koning start

De SGP wil dat het staatshoofd nog bij de komende formatie weer betrokken wordt. De nieuwe fractievoorzitter Chris Stoffer overweegt hiertoe een voorstel in te dienen. Hij wijst erop dat de vorige formatie, die leidde tot een vertrouwenscrisis op het Binnenhof, een dieptepunt was. Uit de evaluatie blijkt “dat de verkenner die de aftrap van de formatie verricht, iemand moet zijn op afstand van het politieke slagveld na de verkiezingen”.

Wie past deze beschrijving beter dan de persoon die “van kinds af aan geleerd heeft boven de partijen te staan”, vraagt Stoffer zich af. Koning Willem-Alexander moet wat de kleine christelijke partij betreft eerst praten met alle fractievoorzitters om inzichten in te winnen en om vervolgens een verkenner aan te wijzen. “Dan winnen we tijd, en voorkomen we afspraken tussen partijen in achterkamertjes”, verwacht Stoffer. Hij pleitte er in het debat ook voor om het gezin op te nemen in de grondwet.

Stoffer neemt het stokje over van Kees van der Staaij. De oud-partijleider van de SGP is het langstzittende Kamerlid, maar zwaait na de verkiezingen af. Van der Staaij stond ook bekend om zijn bijzondere bijdragen aan de Algemene Politieke Beschouwingen, de jaarlijkse marathondebatten over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. Hij nam vaak een voorwerp mee waar hij een historisch verhaal hield, vaak met een knipoog naar de hedendaagse politiek. Omdat de politieke beschouwingen lang duren en de SGP vaak pas laat op de avond aan de beurt komt, zagen veel Kamerleden, bewindspersonen en journalisten uit naar de bijdrage van Van der Staaij. Volgens ChristenUnie-voorvrouw Mirjam Bikker vulde Stoffer met zijn bijdrage al “iets van de schoenen” van Van der Staaij.