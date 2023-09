Wilders haalt uit naar asielbeleid van demissionair kabinet

PVV-leider Geert Wilders heeft tijdens het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar vooral uitgehaald naar het asielbeleid van het demissionaire kabinet. Dat wordt volgens hem ook het “allerbelangrijkste thema” van de verkiezingen in november.

Door de “krankzinnige prioriteiten” van het kabinet op het gebied van onder meer migratie en klimaat is volgens de PVV’er de bestaanszekerheid in het land afgebroken. De verkiezingen gaan over de vraag of de Nederlanders op de eerste of de laatste plaats komen, zei hij.

De Algemene Politieke Beschouwingen zullen door veel partijen worden gebruikt als een startschot voor de verkiezingscampagne. Wilders zei bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma bereid te zijn tot compromissen. Op welk terrein hij water bij de wijn wil doen, wilde hij niet zeggen tijdens het debat.

In het verkiezingsprogramma van de PVV wordt vastgehouden aan oude standpunten: geen korans, moskee├źn en islamitische scholen meer in Nederland en een algehele asielstop.

Wilders begon zijn betoog met een dankwoord richting Kees van der Staaij van de SGP die na bijna een kwart eeuw in de Kamer stopt. Na zijn vertrek is Wilders de nestor. Hij gaf aan dan graag het staatsrechtelijk geweten van de Kamer te willen worden. “Iedereen weet dat dat bij mij in goede handen is”, grapte hij.