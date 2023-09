Kustwacht Curaçao houdt vluchtelingenboot aan met vijf kinderen

De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft in de nacht van woensdag op donderdag vlak bij Curaçao een boot met negentien Venezolanen aangehouden. Op de boot zaten zeven mannen, zeven vrouwen en vijf kinderen, onder wie een baby. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De vluchtelingen zijn overgedragen aan de politie op Curaçao en kunnen worden teruggestuurd naar Venezuela. Volgens de Kustwacht zitten er vaker minderjarigen in vluchtelingenboten uit Venezuela, maar vijf kinderen zijn opmerkelijk.

Twee weken geleden kwam een boot illegaal aan op het eiland, waarna enkele Venezolanen konden worden gearresteerd. De rest wist te ontkomen. De aangehouden personen vertelden dat er vijf kinderen op de boot zaten, van hen is er uiteindelijk maar één aangehouden.

Een baby op een vluchtelingenboot is niet gebruikelijk en kwam volgens de Kustwacht in het verleden pas een enkele keer voor. Een illegale overtocht is wel een heel gevaarlijke situatie, benadrukt de Kustwacht. De vannacht aangehouden boot was niet in goede staat voor een overtocht op open zee.