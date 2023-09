Omtzigt vreest dat nieuwe belasting van links bedrijven wegjaagt

Pieter Omtzigt vreest dat bedrijven vertrekken als zij een groot deel van de rekening moeten betalen voor het plan van GroenLinks-PvdA om het minimumloon en de kinderopvangtoeslag te verhogen. De samenwerkende linkse partijen willen het plan van 2 miljard euro betalen uit een nieuwe belasting voor bedrijven die hun eigen aandelen opkopen. Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel.

Klaver is niet bang dat bedrijven en masse vertrekken. Bedrijven kijken volgens hem verder dan het belastingstelsel in een land en vinden bijvoorbeeld ook de kwaliteit van het personeel en de betrouwbaarheid van de overheid belangrijk.

Ondanks de antwoorden van Klaver is Omtzigt er niet helemaal gerust op dat “we per ongeluk iets totaal raars aan het doen zijn”. Zijn vrees is dat bedrijven zullen verplaatsen van Amsterdam naar Frankfurt, Parijs of een ander financieel centrum in Europa als zij hun aandelen op willen kopen. Bedrijven doen dit vaak in het belang van aandeelhouders, die zo meer verdienen aan hun aandelen.

“Wij zijn bereid het risico te nemen”, zegt Klaver hierop. Omtzigt twijfelt of hij de motie al kan steunen waarin het hele plan nog niet tot detail is uitgewerkt, onder meer op dit punt. Klaver belooft meer duidelijkheid te geven in het officiĆ«le wijzigingsvoorstel dat hij later in zal dienen.