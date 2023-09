Rutte: niet verwachting dat energieprijzen gaan stijgen

Het is niet de verwachting dat de energieprijzen de komende tijd gaan stijgen. Om die reden is het niet nodig om, net zoals een jaar geleden, een prijsplafond op te stellen. Dat zei premier Mark Rutte donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Hij reageerde hiermee op enkele Kamerleden die zorgen uitten over het naderende winterseizoen. “We hebben de schrijnende verhalen gezien van mensen die letterlijk bij kaarslicht hun dingen deden omdat ze geen energie wilden gebruiken wegens de oplopende prijzen. Toen hebben we met stoom en kokend water steunmaatregelen in het leven moeten roepen”, zei DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle. Hij bracht in herinnering dat die steunmaatregelen vanaf 1 januari verdwijnen. Hoe gaan we voorkomen dat áls de energieprijzen gaan stijgen mensen in problemen komen, wilde hij weten.

Rutte zei dat een tijdelijk noodfonds in de lucht blijft, waarmee de armste huishoudens ondersteund kunnen worden. Een prijsplafond noemde hij “niet meer geschikt” en “onaantrekkelijk om te doen”. Hij vroeg zich af of zo’n steunmaatregel “Europees nog wel kan” en noemde het “ongericht”.

Toch bleven Kamerleden, onder wie Jesse Klaver (PvdA-GroenLinks) en Joost Eerdmans (JA21) net als Van Baarle hameren op een soort noodplan, mochten prijzen onverhoopt toch stijgen. Rutte antwoordde dat “als de hemel naar beneden komt” altijd snel gekozen kan worden voor eenmalige steunbedragen, zoals de 190 euro van vorig jaar.