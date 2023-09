Rutte: voor- én nadelen aan wensen van partijen, Kamer is aan zet

De voorstellen die veel partijen op tafel hebben gelegd om in de begroting voor volgend jaar meer te doen voor bepaalde inkomensgroepen, “hebben allemaal voor- én nadelen”, waarschuwt minister-president Mark Rutte. Hij benadrukt dat de Tweede Kamer erover gaat, nu het kabinet demissionair is.

“Ik sta hier om mijn eigen begroting te verdedigen”, aldus Rutte. Hij vindt dat daarin al “een afgewogen pakket” is opgenomen om te voorkomen dat met name het aantal kinderen dat in armoede opgroeit niet verder oploopt. Daarbij wees er ook op dat het demissionaire kabinet “te maken heeft met financiële kaders” en de staatsschuld niet kan laten oplopen.

Rutte begrijpt dat er in de Kamer uiteenlopende wensen leven om op sommige punten wat meer te doen. Zo wil zijn eigen VVD voorkomen dat volgend jaar de brandstofaccijnzen verder stijgen, en pleiten veel andere partijen voor een hoger minimumloon of extra geld voor regionaal openbaar vervoer. De premier wil op lang niet alle voorstellen commentaar geven. “Uiteindelijk is dat een vraag van meerderheden.”