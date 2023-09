Tweede Kamer wil af van commerciële investeerders in huisartsenzorg

De Tweede Kamer wil dat geld voor de huisartsenzorg in de huisartsenzorg moet blijven en niet in handen mag komen van commerciële investeerders. Een motie van SP en ChristenUnie is donderdag door een Kamermeerderheid aangenomen.

De regering moet hier nu mee aan de slag. Premier Mark Rutte had de motie ontraden op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP).

“Geld voor zorg moet naar zorg”, zegt partijleider Lilian Marijnissen van de SP. “Commerciële investeerders die winst willen maken hebben daarom niets te zoeken in onze zorg.”