Verdubbeling bezoekers na werelderfgoedstatus Planetarium Franeker

Het planetarium van Eise Eisinga in Franeker (Friesland) wordt sinds het dinsdag de UNESCO-werelderfgoedstatus heeft gekregen druk bezocht, zegt directeur Adrie Warmenhoven. Hij ziet een verdubbeling in het aantal bezoekers.

“Normaal gesproken krijgen we in september op een doordeweekse dag rond de 150 bezoekers. Nu is dat driehonderd, dat is best wel fors”, zegt Warmenhoven. Hij is blij dat het planetarium na het verkrijgen van de werelderfgoedstatus meer naamsbekendheid krijgt.

De directeur verwacht dat komend weekend de drukte verder zal toenemen. Hij raadt daarom mensen aan om vooraf een kaartje te kopen, “zodat je zeker weet dat je naar binnen kan”. Het planetarium werkt sinds de coronapandemie met een tijdslot en een maximum aantal bezoekers per dag.

Het planetarium is de dertiende plek in het Koninkrijk der Nederlanden op de lijst van UNESCO. Het model van het zonnestelsel is door de VN-organisatie op de prestigieuze lijst gezet. Op die lijst staan onder meer ook de Waddenzee, de grachtengordel van Amsterdam, de molens van Kinderdijk en het centrum van Willemstad op CuraƧao.