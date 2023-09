119 miljoen voor hulp energiebesparing kwetsbaren

Zodra de Tweede Kamer instemt met de begroting van Binnenlandse Zaken, stelt woonminister Hugo de Jonge 119 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten. Zij moeten met dat geld de meest kwetsbare woningeigenaren gaan ondersteunen bij maatregelen om energie te besparen zodat de energierekening lager wordt, schrijft de demissionair minister aan de Kamer.

Ook verenigingen van eigenaren (vve’s) moeten van die 119 miljoen euro via gemeenten hulp krijgen bij het isoleren van woningen voor de meest kwetsbare bewoners.

Een groot deel van de politiek vindt dat juist huishoudens met weinig geld moeten worden geholpen bij het isoleren van hun huur- of koopwoning. Die zijn vaak tochtig waardoor deze meest kwetsbare mensen torenhoge gas- en energierekeningen moeten betalen. Ze hebben vaak geen geld om hun huis te isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp aan te schaffen.

In de voorjaarsnota had het kabinet al aangekondigd 425 miljoen euro te willen reserveren voor de ondersteuning bij isolatie. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van Binnenlandse Zaken is dat bedrag daadwerkelijk opgenomen. 400 miljoen euro daarvan wil de minister inzetten via de lokale aanpak isolatie. Daarin zat al 1,1 miljard euro.

119 miljoen is voor gemeenten gereserveerd. Gemeenten met relatief veel kwetsbare woningeigenaren en ingewikkelde problematiek, krijgen vanuit die pot de meeste extra middelen per woning, schrijft De Jonge. Per woning krijgen gemeenten 330 tot 1050 euro extra. Dat bedrag komt bovenop de 1460 euro die gemiddeld al beschikbaar is per woning.

De resterende 25 miljoen van de 425 miljoen euro kan in 2025 worden uitgegeven om woningen aan te sluiten op warmtenetten. Een regeling daarvoor wordt later uitgewerkt.