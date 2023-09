Brand in loods van afvalverwerker in Rotterdam laait weer op

De brand die donderdagochtend in een loods van een afvalverwerker in Rotterdam uitbrak, laaide na eerdere bluswerkzaamheden toch weer op. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond had donderdagmiddag rond 16.15 uur nog gemeld dat de brand onder controle was. In de loop van de avond brak het vuur opnieuw uit, “in een grote stapel afval net voor de verbrandingsoven”, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer zet schuim in om de brand te blussen en was daar volgens de woordvoerder in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.00 uur nog mee bezig. Volgens hem konden de bluswerkzaamheden nog wel een paar uur in beslag nemen. “Het is een enorm complex. Er komt rook vrij en wat stank, maar omdat de afvalverwerker in een industriegebied ligt, is er gelukkig geen last voor omwonenden.”

De brand brak rond 07.30 uur uit in de loods van AVR Afvalverwerking aan de Professor Gerbrandyweg in de Botlek. Het personeel dat nog in het pand aan het werk was, kon op tijd wegkomen en er zijn geen gewonden gevallen.

Vanwege de brand werd het goederentreinverkeer op het spoor naast de Professor Gerbrandyweg enkele uren stilgelegd.