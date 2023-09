De gaskraan in Groningen gaat op 1 oktober helemaal dicht. Ook de productielocaties die nu nog uit voorzorg op de waakvlam staan, worden dan uitgezet. Een jaar later gaat het Groningenveld definitief dicht en worden de boorputten afgebroken. Het kabinet kondigde dat voornemen in juni al aan, nu staat het besluit ook echt vast.

Alleen bij zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld meerdere dagen matige tot strenge vorst overdag, kan komende winter nog besloten worden een of meer productielocaties toch weer op de waakvlam te zetten. Op die manier kan snel gereageerd worden als bijvoorbeeld een gasopslag uitvalt.

De gaswinning in Groningen heeft de staatskas de afgelopen zestig jaar honderden miljarden euro’s opgeleverd, maar zadelde de inwoners van het winningsgebied op met forse schade en onveiligheid als gevolg van bodemdaling en talloze aardbevingen. Daarom besloot het vorige kabinet in 2018 al dat de gaskraan geleidelijk moest worden dichtgedraaid.

“Eindelijk stopt de Groningse gaswinning”, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). “Een opluchting voor velen, ondanks dat de aardbevingen helaas nog jaren zullen doorgaan.” Helemaal als volgend jaar de productielocaties onder de sloophamer gaan, zal dat volgens hem “een historisch moment” zijn.