Marengo-kroongetuige: te vroeg voor laatste woord

Advocaat Onno de Jong heeft vrijdagochtend namens zijn cliënt Nabil B. het laatste woord gevoerd. De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo was niet aanwezig in de Bunker in Amsterdam-Osdorp. “Het is nu nog te vroeg voor een laatste woord. Uiteindelijk zal dat komen, maar nu nog niet”, zei De Jong namens B. aan het einde van zijn dupliek, een reactie op het Openbaar Ministerie.

Na deze zitting is de inhoudelijke behandeling afgerond van de inmiddels jarenlang slepende strafzaak. Er staan nog wel procedurele zittingen gepland de komende periode, onder meer op 6 oktober. Deze middag moet duidelijk worden wanneer de rechtbank uitspraak doet, maakte de voorzitter aan het einde van de zitting bekend.

Marengo draait om meerdere moorden en pogingen daartoe. Tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange celstraf geëist. Tegen B. is tien jaar cel geëist. Hij kreeg een lagere strafeis in ruil voor de belastende verklaringen die hij heeft afgelegd.

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Deze moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.

Afgelopen maart legden advocaten De Jong en Peter Schouten de verdediging neer van de kroongetuige, een reden werd niet bekendgemaakt. Eerder deze maand werd duidelijk dat De Jong inmiddels wel weer de advocaat is van B. Ook die stap is niet toegelicht.