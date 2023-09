RIVM komt met studie naar gezondheidsrisico’s door uitstoot Tata

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert vrijdag een onderzoek naar gezondheidsrisico’s die voortkomen uit de uitstoot van Tata Steel. Het instituut heeft de studie verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie wil inzichtelijk hebben in hoeverre inwoners van de IJmond worden blootgesteld aan schadelijke stoffen die van het grote staalbedrijf komen en welke gevolgen dat heeft.

Het RIVM deed de afgelopen jaren al vaker onderzoek naar vervuiling rond Tata Steel. In maart meldde het instituut nog dat stof in de omgeving nog steeds flink verontreinigd is met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Tata zelf zegt de uitstoot daarvan te hebben gehalveerd, maar in de onderzochte stofmonsters zat nog geen verbetering ten opzichte van een eerder onderzoek.

Zeker in het dorp Wijk aan Zee, dat op korte afstand van het fabriekscomplex in Velsen ligt, werden verhoogde concentraties van metalen als mangaan, vanadium en chroom gemeten. Die stoffen zijn “typerend voor de staalproductie”, stelde het RIVM.

Na de eerste stofmeting in 2020 waarschuwde het instituut dat jonge kinderen worden blootgesteld aan concentraties lood en zware metalen die voor hun gezondheid “ongewenst” hoog zijn. Dat Tata Steel een “belangrijke bron” is van schadelijke uitstoot is volgens het RIVM wel duidelijk, maar het staat niet precies vast in hoeverre de schadelijke stoffen in de omgeving bij de staalfabriek vandaan komen. Mogelijk kan het RIVM daar nu meer over zeggen.

Een rapport uit 1977 waar afgelopen week veel aandacht voor was maakt duidelijk dat bijna een halve eeuw geleden al te hoge concentraties PAK’s werden gemeten rond het staalbedrijf.