Strafeisen verwacht in strafzaak over vergisontvoering Cruquius

In de strafzaak over de vergisontvoering in Cruquius krijgen acht van de tien verdachten vrijdag de strafeisen te horen. De officieren van justitie presenteren op deze derde zittingsdag al het verzamelde bewijsmateriaal rond de ontvoering van een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp. Het Openbaar Ministerie toont tijdens het requisitoir een video van achttien minuten die de gebeurtenissen en reisbewegingen van de groep verdachten visualiseert.

Het slachtoffer werd op 5 augustus 2021 ontvoerd in de buurt van de woonboulevard in Cruquius. Hij werd klemgereden en onder bedreiging van een vuurwapen met fysiek geweld in een bestelbus geduwd. Hij werd vastgetapet en geschopt en geslagen. “Het geweld kwam van alle kanten”, verklaarde hij daar zelf over.

In een garagebox aan de Nijverheidsstraat in Gouda en later in een loods aan de Staalweg in Delft meldden zijn ontvoerders de man op agressieve toon dat hij cocaïne gestolen zou hebben. “De angst het er niet levend van af te brengen bracht me op het punt dat ik in gedachten afscheid heb moeten nemen van al mijn dierbaren”, schreef hij in zijn slachtofferverklaring. Voor hem en zijn familie waren het zes dagen “van uiterste wanhoop, van angst, van diepe onzekerheid”, liet hij de rechtbank Noord-Holland weten.

Na verloop van tijd zou blijken dat zijn ontvoerders de verkeerde persoon te pakken hadden en lieten ze hem gaan. “Er is een fout gemaakt. U krijgt uw cadeau”, kreeg hij van zijn ontvoerders te horen. Hij werd op 11 augustus om 00.45 uur gevonden in de Van Assendelfstraat in Delft, met over zijn hoofd een vastgebonden hoody en rond zijn mond ducttape.

De ontvoering had mogelijk te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, meldde het OM eerder. Na de vergisontvoering volgde een serie geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In deze omgeving van het werkelijk beoogde doelwit Alex R. waren ontploffingen, werd een woning beschoten en zijn dreigbrieven bezorgd.

De zaak in de rechtbank op Schiphol gaat maandag verder met de pleidooien van de verdediging. In oktober staan nog twee verdachten terecht. De uitspraak volgt op 20 oktober in de rechtbank in Haarlem.