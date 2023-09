Verdachten van moorden in Lieshout en Amsterdam horen strafeisen

De verdachten van een roofmoord in het Brabantse Lieshout, gevolgd door een moord in Amsterdam, krijgen vrijdag de strafeisen te horen. De rechtbank in Den Bosch hervat dan de inhoudelijke behandeling van de zaak die in januari begon.

De zaak draait om de roofmoord op de voormalige zakenman Willem van der Willigen (70), in mei 2021. Na deze moord zouden de verdachten naar Amsterdam zijn gevlucht, waar ze de 65-jarige Benito van Ommeren zouden hebben gedood, die hen onderdak gaf.

De mannelijke verdachte is Bill C. (52). Hij gaf in januari in de rechtbank toe dat hij Van der Willigen in diens villa met een hamer had doodgeslagen, terwijl het slachtoffer in zijn bed lag te slapen. Ook bekende hij dat hij nog geen twee maanden later in Amsterdam Van Ommeren met zijn broekriem heeft gewurgd. C.’s bekentenissen leidden tot uitstel van het proces. Op verzoek van het Openbaar Ministerie besloot de rechtbank dat de man opnieuw moest worden verhoord door de politie, om zijn bekentenissen te kunnen toetsen op betrouwbaarheid.

C. staat voor beide misdrijven terecht met zijn gewezen vriendin, de transseksuele prostituee Sharona de J. (34). De J. verbleef tijdelijk in de woning van Van Willigen, die klant van haar zou zijn geweest. C. was eveneens een klant van haar en had een relatie met haar aangeknoopt.

Van Willigen heeft wekenlang dood in de villa gelegen. C. en De J. roofden diverse goederen van de man, waaronder zijn auto, en plunderden zijn bankrekening. In de periode daarna verbrasten zij dat geld onder meer door in dure hotels in Amsterdam te verblijven. Ze joegen er in korte tijd zo’n 90.000 euro doorheen. Het paar gebruikte veel drank en drugs.

Uiteindelijk werd het stel op 26 juni 2021 aangehouden in de woning aan de Amsterdamse Tollensstraat, waar zij verbleven in het huis van Van Ommeren. Bij de arrestatie stuitte de politie op het lichaam van dit slachtoffer. C. zou Van Ommeren te lijf zijn gegaan omdat hij hem en De J. het huis uit wilde zetten.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de zaak. Maandag wordt de zaak afgerond met de pleidooien van de advocaten van beide verdachten.