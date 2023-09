Afvalverwerker AVR na brand nog dagenlang onbruikbaar

AVR in Rotterdam verwacht dat het verbranden van huisafval voorlopig nog niet kan opstarten na de brand die twee dagen lang bij de afvalverwerker heeft gewoed. “Alles ligt sinds donderdagmorgen stil. We hebben nog geen idee wanneer we weer kunnen opstarten, maar het gaat zeker dagen duren. Mogelijk zelfs langer”, laat een woordvoerder van het bedrijf aan het ANP weten.

Donderdag brak er rond 07.30 uur brand uit in een voor de bedrijfsvoering cruciaal onderdeel van de onderneming. “Je kunt het zien als de machinekamer van het bedrijf. We bezien nu of het veilig is om de getroffen gebouwen te betreden”, aldus de woordvoerder. Pas daarna kan volgens hem in beeld worden gebracht hoe groot de schade precies is en een inschatting gemaakt worden hoelang het duurt voordat de afvalverwerker weer in bedrijf komt.

AVR verwerkt het afval van meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland. Onder meer uit Rotterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht en heel Zeeland wordt dat aangeleverd. “Op dit moment kunnen ze niets bij ons kwijt. Er wordt per gemeente bekeken waar ze dat wel kwijt kunnen. Dat is een enorme puzzel met heel veel maatwerk”, zegt AVR.