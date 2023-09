COA niet zeker van voldoende opvangplekken voor de hele week

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er niet zeker van dat er deze hele week voldoende opvangplekken voor asielzoekers zijn. De instroom van nieuwe mensen blijft hoger dan verwacht en het loopt op diverse plekken in de asielketen vast, waardoor asielzoekers niet naar de juiste plek gestuurd kunnen worden, aldus een woordvoerder. In deze eerste dagen van de week zijn er wel even genoeg opvangplekken, na een noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) afgelopen vrijdag. Dat leverde direct meer plaatsen op.

Asielzoekers die net in Nederland zijn gearriveerd kunnen op dit moment niet meteen aan de procedure beginnen. Zij moeten eerst enkele dagen wachten in zogenoemde wachtkamers in Amsterdam, Oudewater of Assen. Na hun registratie en identificatie gaan ze naar een noodopvanglocatie ergens in Nederland. Als ze toegang krijgen tot de asielprocedure moeten ze eigenlijk verhuizen naar een asielzoekerscentrum, maar die zitten allemaal vol.

Het COA kan niet precies zeggen hoeveel plaatsen gemeenten sinds vrijdag hebben vrijgemaakt. “We moeten alle aanmeldingen nalopen om te zien of opvang echt mogelijk is. En we moeten er ook personeel voor hebben, want het COA is verantwoordelijk voor de verzorging op alle soorten locaties. Het blijft uiterst krap.”