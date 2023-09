Alleen al in september ruim 40 explosies, meeste in één maand

Alleen al in september vonden in Nederland ten minste 42 explosies plaats bij woningen, horecagelegenheden en bedrijfspanden. Afgelopen nacht was het vijf keer raak in Rotterdam, en eenmaal in Amsterdam. Ook daarbuiten zijn steeds vaker explosies, blijkt uit een telling van het ANP op basis van eigen berichtgeving.

Sinds begin dit jaar loopt het aantal explosies nagenoeg elke maand op. September was met zeker 42 explosies met afstand de maand waarin de meeste incidenten plaatsvonden. Vooral Amsterdam kampt deze maand met een golf aan explosies: in september vonden in ieder geval negentien incidenten plaats in en rondom de hoofdstad. In eerdere maanden van dit jaar waren dit er in Amsterdam gemiddeld zo’n vijf.

Twee derde van de zeker 208 explosies die ANP telde ging af in de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Een derde vond daarbuiten plaats, met name de laatste drie maanden neemt het aantal explosies in de rest van het land toe. Zo ging in het eerste halfjaar ten minste 28 keer een explosief af buiten de regio Rotterdam en Amsterdam. In juli, augustus en september waren dit er al zeker 42. Afgelopen maand vonden onder meer incidenten met explosieven plaats in Winschoten, Breda en Almere. Vooral woningen (75 procent van de getelde explosies) en in mindere mate horecagelegenheden (9 procent) waren het doelwit.

De politie registreerde in het eerste halfjaar in totaal 303 incidenten met explosieven. Dat maakte de politie in juli bekend. In die telling zijn ook pogingen, plofkraken op geldautomaten en het aantreffen van niet-ontplofte explosieven meegenomen. In de inventarisatie van ANP zijn alleen incidenten meegenomen met explosieven die zijn afgegaan, aangezien deze de grootste impact hebben op de omgeving. ANP heeft daarbij ook de straat en de plaats van het incident, de datum en het soort locatie waar het explosief is afgegaan bijgehouden. Het daadwerkelijke aantal kan nog hoger zijn.