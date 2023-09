Hoge kosten en te weinig aanbod maken duurzamer leven moeilijk

Zo’n driekwart van de Nederlanders wil wel duurzamer leven, maar in de praktijk komt daar in veel opzichten nog weinig van terecht, zo komt naar voren in een onderzoek van Milieu Centraal. Vaak is een te hoge prijs of een gebrek aan beschikbaarheid van duurzame alternatieven een onoverkomelijk obstakel. “Hierdoor blijft grote milieuwinst voorlopig liggen”, concludeert de voorlichtingsorganisatie.

Voor treinvakanties is bijvoorbeeld best animo, maar 50 procent vindt het aanbod van treintickets te mager. Elektrische auto’s zijn voor meer dan de helft van de ondervraagden simpelweg te duur.

De voorlichtingsorganisatie heeft via het panel van bureau Motivaction in totaal ruim 4000 mensen laten ondervragen over 98 thema’s, van eten tot reizen en van afval scheiden tot isoleren. Een grote meerderheid staat volgens de uitkomsten zeker open voor milieuvriendelijker gedrag, maar in werkelijkheid wordt slechts een kwart van alle ‘duurzame gedragingen’ die de onderzoekers op hun lijst hebben gezet in de praktijk gebracht.

Milieu Centraal ziet de grootste ‘bottlenecks’ op het gebied van leefstijl. Zo zijn de meeste Nederlanders niet van plan om minder vlees of zuivel te gaan consumeren, terwijl daar potentieel wel grote milieuwinst mee te behalen valt. Van de ondervraagden zegt 5 procent geen vlees of vis te eten en zegt nog eens 19 procent daarvoor open te staan. Van de ondervraagden zegt 13 procent niet meer dan één keer per week vlees te eten. Ruim een op de vijf mensen staat daar naar eigen zeggen voor open.

Weinig tot geen zuivel consumeren zien maar weinig mensen zitten: 8 procent zegt dat al te doen, nog eens 10 procent staat ervoor open. Vlees en zuivel kosten relatief veel energie en veroorzaken een relatief hoge uitstoot van methaangas, een krachtig broeikasgas dat onder meer wordt gevormd in de pens van koeien. Voor 1 kilo rundvlees is bovendien zo’n 25 kilo aan veevoer nodig. Volgens Milieu Centraal is een meer plantaardig dieet noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen, maar de animo daarvoor is dus bescheiden.

Grote verschuivingen ten opzichte van de vorige editie, die in 2021 verscheen, ziet de organisatie alleen op het gebied van energieverbruik. Zo is een grotere groep aan de slag gegaan met energiebesparing, bijvoorbeeld door het eigen huis te isoleren. Dat hangt mogelijk samen met de stijgende energieprijzen en met de toegenomen aandacht voor het onderwerp, denkt Milieu Centraal.