Huurprijzen in juli 2024 waarschijnlijk met zo’n 5 procent omhoog

De huurprijzen voor de vrije sector en de sociale huur stijgen volgend jaar naar verwachting met respectievelijk maximaal 4,9 procent en 5,8 procent. Dat meldt demissionair woonminister Hugo de Jonge dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De huren in de vrije sector stijgen of op basis van de gemiddelde loonstijgingen in de nieuwe cao-afspraken, of op basis van de inflatie. Hierbij is het laagste percentage leidend. Bij de sociale huurwoningen geldt dat de huidige loonontwikkeling bepaalt met hoeveel procent de huur verhoogd mag worden.

De Jonge benadrukt dat het om een indicatie gaat, het kan dus zijn dat de prijzen vanaf 1 juli 2024 anders uitvallen. In december van dit jaar wordt definitief bekend met hoeveel procent de huurprijzen mogen stijgen.