Noordwijk wil onder voorwaarden 40 jonge asielzoekers opvangen

De Zuid-Hollandse gemeente Noordwijk is bereid om jonge asielzoekers op te vangen na een oproep van staatssecretaris Eric van der Burg, maar wel onder strenge voorwaarden. Er is plek voor maximaal veertig jongeren. Zij kunnen vier maanden blijven en geen dag langer, ook niet op een andere plek binnen de gemeente. Noordwijk wil dat er geen ‘veiligelanders’ worden opgevangen.

Het is de bedoeling dat de alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden opgevangen in hotel De Witte Raaf in de buurt van Noordwijkerhout. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) praat daarover met hotelketen Fletcher, de eigenaar van De Witte Raaf. Het is nog niet bekend wanneer de eerste jonge asielzoekers naar Noordwijk zouden komen. Volgens de gemeente mogen asielzoekers zonder speciale vergunning in een hotel worden opgevangen “mits dit verblijf maximaal vier maanden duurt”.

In de afgelopen week hebben het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid “meerdere malen een dringend beroep gedaan op de gemeente Noordwijk om tijdelijke noodopvang plekken te creëren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)”, zegt de gemeente.

In een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk klaagt burgemeester Wendy Verkleij dat gemeenten veel werk hebben aan de voorbereiding van de opvang. “Zo moeten de omwonenden worden geïnformeerd en er moeten afspraken volgen met het COA en de politie om de veiligheid van eenieder te kunnen waarborgen. De burgemeester is immers verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Omdat gemeenten helaas vaak laat worden geïnformeerd over de plannen van het COA, komt een goede voorbereiding in het gedrang.”