Lenferink vervangt voorlopig Berends als Gelderse commissaris

Henri Lenferink neemt in de provincie Gelderland voorlopig de taken over van John Berends, de commissaris van de Koning die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Berends besloot vorige week zijn functie tijdelijk neer te leggen, om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken liet woensdagavond tijdens een besloten gesprek met de Gelderse Provinciale Staten weten dat Lenferink wordt aangesteld als waarnemer.

De 66-jarige Lenferink was tot voor kort burgemeester van Leiden, een functie die hij twintig jaar bekleedde. Hij was de langstzittende burgemeester van Nederland. De PvdA’er werkte daarvoor als gemeenteraadslid en wethouder in Arnhem.

“Henri Lenferink is een oerdegelijke bestuurder met een enorme staat van dienst”, zegt De Jonge. “Maar liefst twintig jaar als burgemeester van Leiden en daarvoor tien jaar wethouder hier in Arnhem. Iemand met gevoel voor Gelderland dus. Ik ben ervan overtuigd dat hij als waarnemer rust en verbinding gaat brengen in de organisatie van de provincie. Gelderland is bij hem in goede en vertrouwde handen.”

Vrijdag wordt de kandidatuur van Lenferink besproken in de ministerraad, waarna De Jonge de officiële voordracht doet aan koning Willem-Alexander. Lenferink kan dan volgende week maandag worden beëdigd en starten in Arnhem. Als waarnemend commissaris wordt hij voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Berends kwam onlangs in opspraak door een artikel in de Gelderlander. Volgens de krant is onder de commissaris sociale onveiligheid ontstaan in het provinciehuis. Berends zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen, maar besloot vorige week wel om zijn functie tijdelijk neer te leggen. De CDA’er wil zo ruimte maken voor een onafhankelijk onderzoek naar zijn handelen. De Gelderse Statenleden gingen woensdag in hun reguliere vergadering akkoord met dit onderzoek, dat naar verwachting halverwege februari is afgerond. Dan moet blijken of Berends kan terugkeren als commissaris van de Koning in Arnhem.

De provincie Gelderland openbaarde eind vorige week op verzoek van de fractievoorzitters tientallen documenten, die een beeld moeten schetsen van de ontstane situatie rond Berends. Volgens de politieke partijen valt uit dat gepubliceerde feitenrelaas echter niet duidelijk op te maken of sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het externe onderzoek moet dat gaan uitwijzen.