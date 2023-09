PVV-Kamerlid vult 6 uur spreektijd over asielwet bij lange na niet

De zes uur spreektijd die PVV-Kamerlid Gidi Markuszower had aangevraagd voor het Kamerdebat over de spreidingswet asielzoekers, heeft hij bij lange na niet benut. Na iets meer dan twee uur, inclusief enkele interrupties, hield hij het woensdag tegen middernacht voor gezien.

In die periode stelde hij een enorme hoeveelheid vragen aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Over onder andere het opleidingsniveau en de kosten van asielzoekers, maar ook om een “reflectie” van de staatssecretaris op tal van rapporten over migratie die de afgelopen tientallen jaren zijn verschenen.

Markuszower zei ook dat de PVV tegen de wet zal stemmen, ongeacht de antwoorden van de staatssecretaris op zijn vragen. “De PVV was tegen deze wet, is tegen deze wet en blijft tegen deze wet”, zei het Kamerlid. Met zijn spervuur aan vragen en de antwoorden van Van der Burg daarop, hoopt hij de rest van de Tweede Kamer “te kunnen overtuigen om ook tegen de wet tegen te stemmen”, zei Markuszower.

De spreidingswet is bedoeld om asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen. Als gemeenten asielzoekers niet vrijwillig opvangen, kunnen zij daar uiteindelijk toe worden gedwongen. Voor het debat over deze politiek gevoelige wet is twee dagen uitgetrokken.