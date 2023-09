Steun spreidingswet asielzoekers na twee dagen nog steeds onzeker

Na twee dagen debat over de spreidingswet voor asielzoekers is het nog niet zeker of de wet door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Dat komt onder meer omdat BBB haar steun heeft ingetrokken voor een belangrijk amendement dat de wet eenvoudiger en beter werkbaar moet maken.

Bij nader inzien ligt het dwangelement de partij “zwaar”, zei BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas. “Daar zijn we principieel op tegen. Misschien steun ik hem wel, maar ik wil de tijd nemen om er over na te denken.”

Via het amendement wil de Kamer regelen dat gemeenten meer tijd krijgen om onderling tot overeenstemming te komen over het aantal asielzoekers dat zij moeten opnemen. Vrijwilligheid staat voorop in het wijzigingsvoorstel, maar dwang blijft gehandhaafd als gemeenten weigeren asielzoekers op te vangen.

Ook in het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) staat vrijwilligheid voorop. De periode waarin gemeenten vrijwillig opvangplekken kunnen aanmelden, is echter korter.