Agenten zoeken slachtoffers en verschanste mensen in Erasmus MC

De politie gaat het Erasmus MC in Rotterdam nogmaals controleren, om te kijken of binnen meer slachtoffers van de schietpartij liggen en of er nog mensen zijn die zich daar verschanst hebben. Dat laat een woordvoerder weten. Als de zogeheten sweep is afgerond, kunnen delen van het ziekenhuis worden vrijgegeven.

Sommige delen van het gebouwencomplex kunnen waarschijnlijk nog niet worden vrijgegeven. In een leslokaal in een bijgebouw is iemand neergeschoten, en op een andere plek is brand gesticht. Dit worden plaatsen delict.

De laatste check in het ziekenhuis wordt uitgevoerd door de Dienst Speciale Interventies van de politie.