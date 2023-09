COA: onzeker of er voor iedereen slaapplek is in Ter Apel

Het is onzeker of er donderdagavond voor iedereen een slaapplek is bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook voor de komende dagen blijft het onzeker of het blijft lukken om iedere asielzoeker opvang te bieden, aldus het COA.

De afgelopen dagen meldden zich steeds “flinke aantallen” asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Uiteindelijk was er wel iedere nacht genoeg plek voor iedereen.

Afgelopen vrijdag riep staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gemeenten op om meer plaatsen voor de opvang van asielzoekers beschikbaar te stellen. Twee dagen daarvoor had UNICEF Nederland gewaarschuwd dat alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel mogelijk op stoelen of op de grond moesten slapen. Dat gebeurde uiteindelijk niet.