Experiment met digitale meldplicht moet dit najaar beginnen

Het experiment met een digitale meldplicht voor voetbalhooligans met een stadionverbod moet snel beginnen, schrijft demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. “Ik koers erop dit najaar te starten.” Dat gebeurt in drie gemeenten die ze nog niet in de brief bekendmaakt.

Relschoppers moeten zich dan tijdens de wedstrijd via een app op hun telefoon melden. De app is nog niet klaar. Die voldoet volgens haar nog niet aan alle (beveiligings)eisen. De minister kijkt ook nog naar een andere mogelijkheid dan de telefoon voor hooligans om zich digitaal mee te melden. Het gaat om een apart apparaatje, een ‘Mini ID’.

Het ministerie, de KNVB en gemeenten kondigden het experiment met de digitale meldplicht maandag aan na de ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van zondag. Die wedstrijd werd gestaakt nadat vuurwerk op het veld was gegooid. Ajax-aanhangers bestormden later ook nog een toegang van de Johan Cruijff ArenA.

Yeşilgöz versterkt de aanpak tegen hooligans waarbij ze voortbouwt op bestaande plannen. Er is ook gekeken naar de aanpak in het buitenland. Om overlast aan te pakken zal er meer samenwerking komen met de supporters. “In Engeland hebben we in de praktijk gezien hoe belangrijk die samenwerking is en hoe supporters kunnen helpen bij het handhaven van een gedeelde norm”, aldus de minister.

Een ander punt waar meer op wordt ingezet is de “consequente, gerichte en gezamenlijke lokale inzet” tegen hooligans. Dan gaat het onder meer om het sneller identificeren van overlastgevers. Ook moet het verhalen van schade op de daders normaler worden en zal er meer ruchtbaarheid worden gegeven aan het feit dat er (maximaal) een jaar celstraf staat op het overtreden van een civielrechtelijk stadionverbod. Dat laatste werkt goed in Engeland, zegt Yeşilgöz. “Daar zien we dat de dreiging van een gevangenisstraf preventief werkt voor het overtreden van stadionverboden.”

Om discriminatie tegen te gaan onderzoekt de bewindsvrouw de mogelijkheden om mensen sneller te kunnen vervolgen bij discriminerende spreekkoren. Verder moet de cluborganisatie versterkt worden. Daardoor moeten de clubs in het betaalde voetbal beter bestand zijn tegen negatieve invloeden van buitenaf en de eigen aanhang.