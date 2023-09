Grote brand in loods op industrieterrein Moerdijk

In een loods op het Brabantse industrieterrein Moerdijk is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer is met zeker zeven voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden in het gebouw aan de Middenweg. In het pand van ongeveer 60 meter lang en 25 meter breed ligt compost opgeslagen.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio komt er veel rook vrij en is sprake van geurhinder. De rook- en de geuroverlast trekken richting Dordrecht en Zwijndrecht. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De veiligheidsregio meldt rond 02.10 uur dat de loods als verloren beschouwd moet worden. De brandweer zet nu vooral in op het voorkomen van overslag van de brand naar naastgelegen gebouwen.