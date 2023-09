Justitieminister Yeşilgöz: dit is een heel zwarte dag

Rotterdam beleeft een “hele zwarte dag”, zegt demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz. Ze leeft mee met de mensen in Rotterdam, waar door een schietpartij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ze vestigt de aandacht ook op de hulpdiensten “die daar nu heel hard werken om de rust hier ook terug te brengen”.

“Mijn en onze gedachten zijn bij slachtoffers, omstanders, familie, vrienden, hulpverleners en politieagenten”, zei Yeşilgöz op een bijeenkomst in Brussel. De gebeurtenissen in Rotterdam laten “ook maar weer zien wat voor belangrijk werk onze vrouwen en mannen daar doen”.

De justitieminister “kan nog niets zeggen” over het motief. “Daar wordt nog naar gekeken.” Ze weet ook niet of er na de arrestatie van de vermoedelijke schutter nog naar andere verdachten wordt gezocht.

Yeşilgöz werd tijdens overleg met EU-collega’s in Brussel op de hoogte gehouden van wat er in Rotterdam gebeurde. “Iedereen is aangeslagen”, zegt de minister. “Het is heel heftig, wat onze mensen daar hebben meegemaakt, de slachtoffers, de mensen eromheen.”

Ook Yeşilgöz’ Belgische collega’s Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne betuigden hun medeleven. Ze wensen Rotterdam “veel sterkte”. Verlinden verwees ook naar de terreuraanslagen die België eerder te verduren had. “Dit is een situatie met zeer veel impact.”