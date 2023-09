Nog geen zicht op heropening afvalverwerker AVR na brand

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden bij afvalverwerker AVR in Rotterdam hervat kunnen. Op het terrein zijn momenteel experts aanwezig om de schade op te nemen die is ontstaan bij de grote brand die vorige week twee dagen lang woedde bij AVR. Een woordvoerder verwacht dat er pas volgende week meer duidelijkheid is.

Het inschatten van de schade is een “zorgvuldig en complex proces” omdat bij sommige gebouwen en installatiedelen instortingsgevaar dreigt, legt de woordvoerder uit. Bovendien is de schade zo groot dat het nog wel enkele dagen kan duren voordat er een compleet beeld is.

Op woensdag heeft de brandweer een kleine brand geblust die was ontstaan in een nasmeulende afvalhoop. De woordvoerder verwacht niet dat het vuur weer zo hoog oplaait als vorige week. “Er is een brandweerploeg aanwezig die er bovenop zit en de boel continu monitort”, vertelt hij.

Eerder deze week werd bekend dat door de brand relatief veel dioxine is neergedaald in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Inwoners van het gebied krijgen daarom het advies om groenten en fruit uit eigen tuin voor het eten goed te wassen, eieren van kippen in het gebied niet te eten en kippen en ander vee binnen te zetten. De GGD laat weten nog in overleg te zijn over de aanpak rondom het eventuele opruimen van het gebied rondom de afvalverwerker.

De komende vier weken gaat de grote bulk van het afval dat normaal gesproken door AVR wordt verwerkt naar een stortplaats in Tilburg. Als de afvalverwerker weer operationeel is, moet worden bekeken wat de beste manier is om de ontstane afvalberg weg te werken.