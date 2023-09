Onderwijsactiviteiten Hogeschool Rotterdam gaan niet door

De onderwijsactiviteiten op meerdere locaties van de Hogeschool Rotterdam gaan donderdagavond niet door, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om de locaties Museumpark, Rochussenstraat, Academieplein en Pieter de Hoochweg, die zich allemaal in de buurt van het Erasmus MC bevinden.

Door een schietincident bij het Erasmus MC kwam donderdag een 46-jarige docent van het ziekenhuis om het leven. De verdachte, die eerder een 39-jarige vrouw had doodgeschoten in een nabijgelegen woning, is opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Rotterdam.