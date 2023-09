Politie vraagt om beelden van schietincidenten Rotterdam

De politie vraagt mensen om beelden van de schietincidenten donderdag in Rotterdam. Mensen kunnen die uploaden via de site van de politie. “Wij hebben uw hulp nodig voor ons opsporingsonderzoek”, zegt de politie.

Een 32-jarige man uit Rotterdam is opgepakt voor de schietpartijen. Hij zou hebben geschoten en brandgesticht in een woning aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven. Daarna zou hij iemand hebben neergeschoten in een leslokaal van het Erasmus MC. Vervolgens zou hij het ziekenhuis in zijn gelopen en daar brand hebben gesticht.

Volgens de politie zijn meerdere doden gevallen.